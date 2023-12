Skanska Abr. B Adr Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Air China":

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Skanska aktuell mit dem Wert 28,8 überverkauft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend ist die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Skanska-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 162,46 SEK mit dem aktuellen Kurs (179,8 SEK) und ergibt eine Abweichung von +10,67 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 166,52 SEK über dem letzten Schlusskurs (+7,98 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Einschätzung einer Aktie liefert die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet einen wichtigen Beitrag. Die Diskussionsintensität bei Skanska ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich an einem Tag vor allem um positive Themen, während es an zwei Tagen eine eher neutrale Einstellung der Anleger gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren dagegen hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Skanska daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt erhält Skanska für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.