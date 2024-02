Skanska Abr. B Adr Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Skanska":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI) oder 25 Tagen (RSI25). Für Skanska liegt der RSI bei 32, was eine neutrale Bewertung zur Folge hat. Der RSI25 beträgt 42,19 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage, was insgesamt zu einem neutralen Rating führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen für Skanska. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als neutral bewertet, da weder positive noch negative Entwicklungen festgestellt wurden.

Die Anleger-Stimmung für Skanska in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden besonders positive Themen diskutiert, was zu einer guten Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 164,26 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 184,95 SEK liegt, was zu einer guten Bewertung führt. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Skanska basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem guten Rating versehen.