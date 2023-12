Skanska Abr. B Adr Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die technische Analyse von Aktien. Für Skanska beträgt der RSI aktuell 28,8, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Die Einstufung auf dieser Basis ist daher "Gut". Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Die Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich bei Skanska eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Die Gesamteinstufung auf dieser Basis ist daher "Neutral".

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien diskutiert wird, ist in Bezug auf Skanska grundsätzlich neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Skanska eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weisen auf eine positive Entwicklung hin.

Insgesamt ergibt sich also für Skanska auf verschiedenen Bewertungsbasis ein insgesamt positives Bild, sowohl in Bezug auf den RSI, die Sentiments und den Buzz sowie die technische Analyse.