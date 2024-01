Skanska Abr. B Adr Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Skanska":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den aufwärts- und abwärtsgerichteten Bewegungen im Laufe der Zeit. Dieser technische Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Grundlage für die Bewertung von Skanska. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 63,45 Punkten, was darauf hinweist, dass die Skanska-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 36,59, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Analyse des Sentiments und der Diskussionen im Netz ergibt auch eine neutrale Einschätzung für Skanska aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Veränderungen in der Stimmungsrate. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 162,48 SEK, was eine positive Abweichung von 10,35 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 179,3 SEK zeigt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem Wert von 168,77 SEK eine positive Abweichung von 6,24 Prozent auf. Insgesamt erhält Skanska daher eine positive Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Haltung der Marktteilnehmer gegenüber Skanska in den letzten Tagen. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen haben überwiegend neutrale Reaktionen hervorgerufen. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als neutral bewertet.

Insgesamt erhält Skanska in der Gesamtbewertung eine neutrale Einschätzung basierend auf dem RSI, dem Sentiment und der technischen Analyse.