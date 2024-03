Skane mollan AB Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den letzten vier Wochen gab es keine bedeutenden Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Skane-mollan in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu diesem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI beträgt der aktuelle Wert 63,64 Punkte, was bedeutet, dass Skane-mollan aktuell weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 48,5 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Skane-mollan von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", basierend auf der Analyse der diversen Kommentare und Wortmeldungen.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Skane-mollan-Aktie ein Durchschnitt von 74,24 SEK für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 60 SEK, was einem Unterschied von -19,18 Prozent entspricht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Skane-mollan aufgrund dieser verschiedenen Bewertungskriterien eine "Neutral"-Bewertung.