Skane mollan AB Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die technische Analyse der Skane-mollan basiert auf dem gleitenden Durchschnittskurs, der derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 88,02 SEK, während der Kurs der Aktie bei 78 SEK -11,38 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 69,69 SEK, was einer Abweichung von +11,92 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung von überkauften oder überverkauften Wertpapieren verwendet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 23,26 Punkten, was darauf hinweist, dass die Skane-mollan-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie von Skane-mollan eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Skane-mollan eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Skane-mollan für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung im Internet bewertet. Die Analyse zeigt eine mittlere Aktivität und eine kaum vorhandene Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Skane-mollan bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".