Skandinaviska Enskilda Banken AB im Check!

Die Skandinaviska Enskilda Banken-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu interessanten Ergebnissen führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +16,37 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 149 SEK. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso ergab die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine positive Abweichung von +6 Prozent, was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbrachte. Insgesamt erhielt das Unternehmen damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Skandinaviska Enskilda Banken. Von elf Tagen waren sieben positiv, vier negativ und zwei unentschieden. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führte.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass der RSI bei 58,96 liegt, was als "Neutral" bewertet wurde. Ebenso wurde der RSI25 für den Zeitraum von 25 Tagen mit einem Wert von 40 als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass sich die Stimmung für Skandinaviska Enskilda Banken in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte.

Insgesamt wurde die Skandinaviska Enskilda Banken-Aktie auf Grundlage dieser Analysen mit einem "Neutral" bewertet.

