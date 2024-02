Skandinaviska Enskilda Banken AB-Anleger wird’s freuen!

Bei der Bewertung von Aktien spielt die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet eine wichtige Rolle. Für Skandinaviska Enskilda Banken zeigt sich dabei eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen zu der Aktie veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie um +16,37 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt mit einer Abweichung von +6 Prozent ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie somit als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale an. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Tage führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren somit eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Skandinaviska Enskilda Banken.