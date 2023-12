Die Skandinaviska Enskilda Banken-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in sozialen Medien. Die Skandinaviska Enskilda Banken zeigt eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer insgesamt schlechten Stimmung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls besonders negativ, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Negative Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was sich auf die Einschätzung der Aktie auswirkt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Skandinaviska Enskilda Banken als überverkauft betrachtet wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer insgesamt guten Einschätzung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie sowohl kurzfristig als auch auf Basis der vergangenen 200 Tage positiv bewertet wird. Der Kurs der Aktie liegt sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch über dem der letzten 200 Tage, was zu einer insgesamt guten charttechnischen Einschätzung führt.