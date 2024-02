Skandia Greenpower AS Aktie: Das sollte jeder wissen!

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung bei Skandia Greenpower deutlich zum Negativen verändert. Dies wird aufgrund negativer Auffälligkeiten in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt ein "Schlecht" für Skandia Greenpower.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings standen in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse durch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Skandia Greenpower-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Bei der Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung aufgrund der Nähe des Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Skandia Greenpower-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für den RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus positiven, neutralen und negativen Bewertungen für Skandia Greenpower basierend auf Sentiment, Anleger-Stimmung, technischer Analyse und Relative Strength Index.