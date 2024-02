Skandia Greenpower AS Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Skandia Greenpower-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 22, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb ein "Gut"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Skandia Greenpower daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 EUR, während der Kurs der Aktie (0,0456 EUR) um +52 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 0,04 EUR, was einer Abweichung von +14 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Skandia Greenpower in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist auf eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was die positive Stimmung der Anleger widerspiegelt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.