Skandia Greenpower AS Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse für die Skandia Greenpower-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,03 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,0418 EUR deutlich darüber liegt, was einer Abweichung von +39,33 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Skandia Greenpower-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,03 EUR liegt mit einem Schlusskurs von +39,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Skandia Greenpower-Aktie also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Skandia Greenpower-Aktie liegt bei 65,91, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit 36,09 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Skandia Greenpower-Aktie als "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt als neutral. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der letzten Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Skandia Greenpower-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und der Anleger-Stimmung.