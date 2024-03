Skandia Greenpower AS Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Skandia Greenpower liegt bei 51,92, was eine neutrale Situation bedeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung als "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann verwendet werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Skandia Greenpower-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,03 EUR, was eine positive Bewertung als "Gut" ergibt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt jedoch 0,04 EUR, was zu einer negativen Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation für Skandia Greenpower haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Skandia Greenpower, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.