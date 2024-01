Skandia Greenpower AS Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, der es Anlegern ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Skandia Greenpower liegt bei 58,73, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 48,31, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Skandia Greenpower wurden in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Skandia Greenpower mit 0,0344 EUR derzeit -14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +14,67 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Skandia Greenpower in den vergangenen Wochen deutlich abgekühlt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.