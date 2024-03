Skaly bietet Versicherungen Abwicklung ihrer Kernprozesse

Nitra (ots) -Skaly Insurance Operations, Tochter einer europaweiten Versicherung, bietet die Bearbeitung genehmigungspflichtiger Kernprozesse für Versicherungsunternehmen im DACH Raum an.Viele Versicherungsunternehmen in der DACH-Region stehen unter Druck. Es fehlt ihnen an qualifizierten Mitarbeiter: innen um ihre Kernprozesse aufrecht zu erhalten. Jene, die es schaffen, müssen stark erhöhte Kosten in Kauf nehmen. Hinzu kommt, dass die Versicherer unter Digitalisierungsdruck stehen und dafür zusätzliche Ressourcen benötigen. In der Kombination kann dies zu längeren Bearbeitungsdauern für Kunden führen und zu Herausforderungen im Reserve-Management bei anhaltender Inflation. Dies belastet die Combined Ratio, für Versicherungen eine der wichtigsten Kennzahlen.Skaly Insurance Operations ist der einzige Nearshoringanbieter in EuropaSkaly Insurance Operations wickelt seit Jahrzehnten als Teil eines europaweit tätigen Versicherungskonzerns mit über 800 Mitarbeitern genehmigungspflichtige Versicherungsprozesse in deutscher Sprache ab. Mit Sitz in Nitra und Prešov in der Slowakei ist Skaly damit der einzige Nearshoringanbieter für Versicherungsdienstleistungen in Europa.Qualität der Mitarbeiter, IT-Security und Compliance als zentrale AssetDie Mitarbeiter:innen von Skaly Insurance Operations sind zu mehr als 60% Akademiker:innen und verfügen über profunde Deutschkenntnisse (42% C1 oder höher) sowie langjährige Erfahrung in der Abwicklung von Versicherungsprozessen und der Anwendung der modernsten digitalen Versicherungstools. Eine hochverfügbare IT-Infrastruktur gewährleistet höchste Datensicherheit und Betriebsstabilität.Das Auslagern von Kernprozessen einer Versicherung ist komplex, stark reguliert und wird von den Aufsichtsbehörden regelmäßig überprüft. Den regulatorischen Anforderungen begegnet Skaly mit strengen internen Compliance Richtlinien, die regelmäßig von internen sowie externen Behörden überwacht werden.Leistungen: Von Vertragsverwaltung und Schadensabwicklung bis Inkasso und BuchhaltungAb sofort bietet Skaly Insurance Operations seine Nearshoring-Leistungen auch anderen Versicherungen im deutschsprachigen Raum an. Diese Leistungen erstrecken sich von Kernprozessen wie Vertragsverwaltung über Storno-, Schadens- und Leistungsabwicklung, bis hin zu übergreifenden Prozessen wie Prämieninkasso, Buchhaltung und Lohnverrechnung. Die flexiblen Leistungs- und Verrechnungsmodelle von Skaly ermöglichen es den Kunden, kurzfristige Engpässe in den Operations zu überbrücken oder bestimmte Geschäftsfälle beziehungsweise ganze Prozesse dauerhaft auszulagern.Selbstverständlich arbeitet Skaly höchst vertraulich und unter den aktuellen Vorgaben des Datenschutzes: Es ist sichergestellt, das Daten, Prozesse und Geschäftsdetails strikt zwischen den verschiedenen Kunden getrennt gehalten werden. Das garantiert Kunden von Skaly den Schutz ihrer sensiblen Kundeninformationen. Durch hervorragende Rekrutierungsmöglichkeiten und eine solide Mitarbeiterressourcenbasis ist eine schnelle Skalierung für den Kunden möglich.Für Versicherungen, die ihre deutschsprachigen Prozesse zu Skaly Insurance Operations auslagern wollen, ist Skaly auf Abruf bereit. Aus Erfahrung dauert die Einschulung auf die Systeme und Spezifika der Kunden nur wenige Wochen.Mehr Informationen auf: www.skaly.insureÜber Skaly:Als einziger Nearshoringanbieter im Versicherungsbereich bietet Skaly die Abwicklung exzellenter, deutschsprachiger Versicherungsprozesse an. Als Tochtergesellschaft einer internationalen Versicherungsholding mit über 25 Jahren Erfahrung und mehr als 800 Mitarbeiter: innen in der Slowakei hat Skaly die Routine und Expertise in der Abwicklung von Versicherungsprozessen.Pressekontakt:Skaly Insurance OperationsIlkin TemocinTel.: +43664 889169 54E-Mail: ilkin.temocin@skaly.insureOriginal-Content von: Skaly Insurance Operations, übermittelt durch news aktuell