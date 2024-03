Skako A/s Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Skako A- heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 52,94 Punkten, was darauf hinweist, dass Skako A- weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 75,57, was darauf hindeutet, dass Skako A- überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Anlegerstimmung erhält Skako A- eine "Gut"-Einschätzung aufgrund der grundsätzlich positiven Einstellung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Die Diskussion konzentrierte sich in den letzten Tagen hauptsächlich auf positive Themen, ohne negative Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der GD200 beträgt 83,17 DKK, während der aktuelle Kurs bei 79,5 DKK liegt, was eine Abweichung von -4,41 Prozent ergibt. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so beträgt dieser 96,85 DKK, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darunter liegt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Skako A- damit gemischte Bewertungen in Bezug auf den RSI, eine positive Einschätzung der Anlegerstimmung und gemischte Bewertungen aus charttechnischer und Sentiment-Analyse.