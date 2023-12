Skako A/s Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Skako A- heran. Aktuell liegt der RSI7 bei 9,09 Punkten, was darauf hinweist, dass Skako A- überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Skako A- überverkauft ist, mit einem Wert von 21,84. Daher wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Gut" bewertet.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Skako A- derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 77,09 DKK, während der Kurs der Aktie (98 DKK) um +27,12 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 80,2 DKK zeigt eine Abweichung von +22,19 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert in diesem Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt erhält die Skako A- somit ein "Gut"-Rating auf dieser Basis.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Skako A- eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Skako A- von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.