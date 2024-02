Sk3 Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich Sk war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine stark positiven oder negativen Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Sk daher eine neutrale Einschätzung. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als neutral.

In Bezug auf die Dividende weist Sk im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister eine Dividendenrendite von 0 % auf. Dies ist 92,27 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt und führt zu einer Einstufung als "schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sk liegt bei 50, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 50 auf eine neutrale Einschätzung hin. Somit wird die Gesamteinschätzung auf "neutral" festgelegt.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung bezüglich Sk in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "neutralen" Rating bewertet.