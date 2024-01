Sk3 Aktie: Keine Angst!

Die Aktie von Sk wird nicht nur anhand harter Fakten bewertet, sondern auch anhand weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führte.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Dies ergab sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Die Dividendenpolitik von Sk wird als schlecht bewertet, da das Unternehmen niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt ausschüttet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sk-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Aufgrund der weniger volatilen RSI25 wird das Wertpapier insgesamt jedoch als neutral eingestuft. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein schlechtes Rating für die Aktie von Sk.