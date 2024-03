Sk3 Aktie: Es geht auch anders!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Sk in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Dividendenrendite von Sk liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,17 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Die Marktteilnehmer zeigten sich in den letzten Tagen neutral gegenüber Sk, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Sk von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sk liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt mit einem Wert von 50 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.