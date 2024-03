Sk3 Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Kursbewegungen von Aktien innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen mit den Gesamtbewegungen ins Verhältnis setzt. Der RSI der Sk liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und auch hier bewegt sich der RSI für die Sk bei 50, was ebenfalls als Anzeichen für eine neutrale Situation gilt. Somit wird auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Sk ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Sk beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt ("Gesundheitsdienstleister") von 2,15 % liegt. Mit einer Differenz von 2,15 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sk. Es gab weder eine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven noch zu übermäßig negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion die Bewertung "Neutral". Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Sk unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.