Sjm Holdingsadr Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie leisten. Bei der Bewertung wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Im Fall von Sjm zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) erscheint Sjm aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 480,75, was einem Abstand von 1446 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,09 entspricht. Auf dieser Grundlage wird eine schlechte Empfehlung ausgesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sjm derzeit bei 3,24 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,39 HKD aufweist. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -26,23 Prozent und zu einer schlechten Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 2,53 HKD, was einem Abstand von -5,53 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert von 24 deutet darauf hin, dass die Sjm derzeit überverkauft ist, was zu einer guten Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 61, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist, und somit zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine gute Einstufung.