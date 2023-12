Sjm Holdingsadr Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Sjm wurde der RSI für die letzten 7 Tage und auch für einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Sjm-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Sjm ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 480 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" (KGV von 31,48) ist die Aktie überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite für Sjm beträgt 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,93 Prozent liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Darüber hinaus hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -19,62 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,35 Prozent liegt. Auch in dieser Kategorie erhält Sjm daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Sjm in Bezug auf den RSI, fundamentale Kriterien, Dividendenpolitik und Branchenvergleich schlecht abschneidet.