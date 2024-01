Sjm Holdingsadr Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der Sjm liegt derzeit bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ein erweiterter RSI (RSI25) für einen Zeitraum von 25 Tagen zeigt einen Wert von 54, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch in den Gesprächen der Anleger wurde überwiegend positiv über das Unternehmen Sjm gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividende der Sjm beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche (6,24 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 6,24 Prozentpunkten führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenausschüttung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie der Sjm eine Rendite von -46,87 Prozent erzielt, was 51,32 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,45 Prozent liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche beträgt im Durchschnitt -4,49 Prozent, und die Sjm liegt aktuell 42,38 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.