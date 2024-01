Sixth Street Specialty Lending Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Aktie von Sixth Specialty Lending wird von Analysten derzeit positiv bewertet. Von insgesamt 3 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden alle als "Gut" eingestuft. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 22 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 1,29 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie liegt bei 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit 37 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Sixth Specialty Lending-Aktie mit 21,72 USD derzeit +4,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von +11,1 Prozent positiv eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Insgesamt erhält die Aktie von Sixth Specialty Lending daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Note.