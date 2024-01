Sixth Street Specialty Lending Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Sixth Specialty Lending diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Sixth Specialty Lending beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 19,49 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 21,59 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +10,77 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 20,74 USD, was die Aktie mit einem Abstand von +4,1 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Gut".

Bei den Analystenbewertungen erhielt Sixth Specialty Lending in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 1,9 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der aktuell bei 28,93 liegt und somit auf eine Überverkaufssituation hinweist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 42, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung des RSI als "Gut".