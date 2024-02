Sixt tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Bei einem Wert dazwischen wird die Situation als neutral eingestuft. Der RSI der Sixt liegt bei 80, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, zeigt mit einem Wert von 61,78 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse beinhaltet auch trendfolgende Indikatoren, die zeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, der 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet, gibt ebenfalls Aufschluss über die Situation. Der längerfristige Durchschnitt der Sixt-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 97,42 EUR, was 12,95 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 84,8 EUR liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 92,74 EUR, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs von 84,8 EUR liegt und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Sixt-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,7 Prozent erzielt hat, was 6,22 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 5 Prozent, wobei die Sixt-Aktie aktuell 6,69 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt sich folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sixt-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

