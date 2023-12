Sixt VZ wird immer uninteressanter …

Die deutsche Autovermietung Sixt verzeichnet eine Dividendenrendite von 4,75 Prozent, was 1,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Straße und Schiene"-Branche als unrentabel betrachtet wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Sixt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,14 auf, was 80 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Anzahl der Diskussionen über Sixt in den sozialen Medien entspricht jedoch dem Normalwert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem Sentiment und dem Buzz.

Im Branchenvergleich erzielte Sixt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,7 Prozent, was einer Underperformance von -7,34 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Sixt um 6,17 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also ein eher negatives Bild für die Sixt-Aktie, basierend auf verschiedenen Kriterien und Vergleichen.

