Mit Sixt VZ wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Aktienkurs von Sixt hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Industrie" um -1,7 Prozent entwickelt, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Straße und Schiene"-Branche betrug in den vergangenen 12 Monaten 6,64 Prozent, wobei Sixt mit 8,34 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -8,4 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Vom Standpunkt der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Sixt als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5,14 insgesamt 80 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Straße und Schiene", der 25,55 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Sixt in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung zum Punkt Anleger-Stimmung.