Sixt VZ Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Aktuell weist der RSI der Sixt-Aktie einen Wert von 71,08 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnet Sixt eine Rendite von -1,7 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Straße und Schiene"-Branche weist eine mittlere Rendite von 7,54 Prozent in den letzten 12 Monaten auf, wobei Sixt mit 9,24 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Sixt-Aktie von 94,65 EUR um -7,01 Prozent vom GD200 (101,78 EUR) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 91,16 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sixt-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Sixt mit einer Dividende von 4,75 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Straße und Schiene (6,38 %) niedriger zu bewerten ist, da die Differenz 1,63 Prozentpunkte beträgt. Somit ergibt sich aktuell die Einstufung als "Schlecht".

