Sixt VZ Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Aktienkurs von Sixt zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zum Durchschnitt des Industrie-Sektors. Mit einer Rendite von -1,7 Prozent liegt Sixt mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Straße und Schiene-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,84 Prozent, wobei Sixt mit 6,54 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende von 4,75 % schneidet Sixt im Vergleich zum Branchendurchschnitt Straße und Schiene (6,39 %) niedriger ab, was einer Differenz von 1,64 Prozentpunkten entspricht. Daher erhält Sixt derzeit die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Sixt als unterbewertet betrachtet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,14 liegt die Aktie 76 Prozent unter dem Branchen-KGV von 21,11. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sixt-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 25 und deutet auf eine Überverkauftheit hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 59,67 und zeigt weder Über- noch Unterkauftheit an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Sixt.