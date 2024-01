Sixt VZ Aktie: Das macht sprachlos!

Die Dividende von Sixt wird derzeit mit einer Rendite von 4,75 Prozent bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von -1,44 Prozent im Vergleich zur Branche "Straße und Schiene". Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sixt-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 40) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 58,6) erhalten somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Sixt.

Die Stimmung rund um die Aktien von Sixt wird durch die mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen sowie die geringe Rate der Stimmungsänderung als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse erhält Sixt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Insgesamt wird das Unternehmen in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.