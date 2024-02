Sixt VZ Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Stimmung unter den Anlegern im Hinblick auf Sixt ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen der letzten Tage standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führt.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Sixt hinsichtlich der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer schlechten Bewertung führte. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem guten Rating führte. Somit erhält die Aktie von Sixt bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Sixt mit einer Rendite von -1,7 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Die "Straße und Schiene"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,64 Prozent, wobei Sixt mit 8,34 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sixt mit 4,75 Prozent 1,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Straße und Schiene". Dies führt dazu, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.