Sixt VZ Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Aktienkurs von Sixt hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,7 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 8,16 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Sixt im Branchenvergleich um -9,86 Prozent unterperformt hat. Im "Industrie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite 7,02 Prozent, und Sixt lag 8,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Sixt ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Sixt von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sixt steht aktuell bei 82,81, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,5 und ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sixt verläuft derzeit bei 101,15 EUR. Da der Aktienkurs bei 94,9 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von -6,18 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 92,5 EUR, was einer Differenz von +2,59 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Die Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Sixt VZ kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sixt VZ jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sixt VZ-Analyse.

Sixt VZ: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...