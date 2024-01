Sixt VZ Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Die technische Analyse von Sixt zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem gemischten Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 100,18 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 91,2 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 93,82 EUR, was einer Abweichung von nur -2,79 Prozent entspricht. Daher erhält Sixt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Insgesamt wird Sixt auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat Sixt in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -8,76 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors lag Sixt um 7,5 Prozent darunter. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Bewertungen liegt das KGV der Sixt-Aktie derzeit bei 5,14, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 25 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Sixt war zuletzt überwiegend positiv, doch in den letzten Tagen gab es vermehrt negative Diskussionen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung.

