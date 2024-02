Sixt VZ Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Sixt beträgt 68,25, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 liegt mit 65,85 im "Neutral"-Bereich, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Sixt in den vergangenen Monaten wenig Aktivität aufgewiesen hat. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Daher wird Sixt in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 98,06 EUR für den Schlusskurs der Sixt-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 85,85 EUR, was einer Abweichung von -12,45 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält Sixt daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine negative Abweichung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Sixt in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -1,7 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 5,68 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -7,38 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Sixt mit einer Unterperformance von 4,78 Prozent schlecht.

Insgesamt ergibt sich aufgrund der verschiedenen Bewertungskategorien ein "Schlecht"-Rating für die Sixt-Aktie.