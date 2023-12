Sixt VZ Aktie: Was noch aussteht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Bei Sixt beträgt das aktuelle KGV 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25 zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sixt eine Dividendenrendite von 4,75 % aus, was 1,71 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,46 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sixt-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 102,19 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 99,4 EUR liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich eine andere Bewertung mit einem "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Branchenvergleichs-Aktienkurs-Performance hatte Sixt in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -1,7 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 5,76 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -7,45 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Sixt um 6,61 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Sixt VZ kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sixt VZ jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sixt VZ-Analyse.

Sixt VZ: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...