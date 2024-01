Sixt VZ Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Sixt-Aktie wird derzeit als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,14, während der Branchendurchschnitt bei 25,21 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Sixt ein gemischtes Rating. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 99,92 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 93,6 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 94,04 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Sixt insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 56,22 und der RSI25 liegt bei 53,49, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es gemischte Meinungen in den sozialen Medien. Obwohl überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, überwogen in den letzten Tagen die negativen Themen rund um Sixt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Sixt VZ kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sixt VZ jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sixt VZ-Analyse.

