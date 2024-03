Sixt VZ Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Aktienkurs von Sixt hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur Industrie einen Rückgang von -1,7 Prozent verzeichnet, was mehr als 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Straße und Schiene" lag die durchschnittliche Rendite bei 5,12 Prozent, während Sixt mit 6,82 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhielt die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigte die Aktie von Sixt in den vergangenen Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Daher erhielt die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie von Sixt laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist. Mit einem KGV von 5,14 liegt es insgesamt 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Straße und Schiene" von 22,66. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sixt derzeit bei 4, was einer negativen Differenz von -1,74 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" entspricht. Daher erhielt Sixt für seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.