Sixt VZ Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Dividendenrendite von Sixt beträgt derzeit 4,75 Prozent, was 1,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Dieser Wert gibt an, wie hoch die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs ist.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Sixt ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) bei 40,38 liegt, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen nur geringfügige Veränderungen in der Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich Sixt gegeben hat. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.