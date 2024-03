Sixt VZ Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Sixt-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 96,1 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 87,25 EUR, was einem Unterschied von -9,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 90,64 EUR, was einer Ähnlichkeit des letzten Schlusskurses von -3,74 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält Sixt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sixt-Aktie liegt bei 56,93, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist und darauf schließen lässt, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Die Dividendenrendite für Sixt beträgt derzeit 4,75 Prozent, was 2,94 Prozent über dem Mittelwert von 1,81 liegt. Diese positive Dividendenpolitik führt zu einer "Gut"-Bewertung durch die Analysten.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Sixt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,14 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies macht die Aktie verhältnismäßig "günstig" und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.