Sixt VZ Aktie: So könnte es weitergehen!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sixt-Aktie bei 89,6 EUR liegt, was einer Entfernung von -9,49 Prozent vom GD200 (99 EUR) entspricht. Dies wird charttechnisch als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Vergleich dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 93,99 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,67 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Sixt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage verwendet wird.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem "Industrie"-Sektor zeigt sich, dass Sixt im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,7 Prozent erzielt hat, was 6,37 Prozent unter dem Durchschnitt (4,67 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 6,55 Prozent, während Sixt aktuell 8,25 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat positiver geworden ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sixt-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 71, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 68,36, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung der Sixt-Aktie als "Schlecht".