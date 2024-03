Sixt VZ Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Aktie von Sixt liegt aktuell mit einem Kurs von 88 EUR 1,81 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -8,04 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Sixt keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sixt daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Sixt liegt derzeit bei 4,75 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,5 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen an zehn Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.