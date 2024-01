Sixt VZ Aktie: Reine Nervensache!

Die Sixt-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,14 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,21 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Sixt derzeit eine Rendite von 4,75 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,19 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 99,92 EUR, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 93,6 EUR liegt und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 94,04 EUR, was näher am letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist insgesamt neutral, obwohl in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Sixt veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen dominierten jedoch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Sixt, sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen und anlegerbezogenen Analysen.

