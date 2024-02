Sixt VZ Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Stimmung und Diskussion über die Sixt-Aktie haben sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Dies liegt an der zunehmenden Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen. Die Dividendenpolitik von Sixt wird jedoch von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist. In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Sixt-Aktie aufgrund eines niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses als "Gut" eingestuft. Die technische Analyse deutet jedoch auf einen Abwärtstrend hin, da sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt unter dem letzten Schlusskurs liegen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Sixt VZ kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sixt VZ jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sixt VZ-Analyse.

Sixt VZ: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...