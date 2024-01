Sixt VZ Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die technische Analyse der Sixt-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 99,52 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 93,15 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -6,4 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (94,21 EUR) ergibt sich eine Abweichung von -1,13 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sixt-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Sixt bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Sixt bei 4,75 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,19 liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sixt-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 40, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage liegt der Wert bei 58,6, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Sixt-Aktie.