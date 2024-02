Sixt VZ Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die aktuelle Dividende von Sixt im Verhältnis zum Aktienkurs beträgt 4, was einer negativen Differenz von -1,33 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf dieser Dividendenpolitik hat Sixt von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sixt liegt derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,14 Euro für jeden Euro Gewinn von Sixt zahlt. Dieser Wert liegt 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 25, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Aufgrund des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigen, dass die Anlegerstimmung in den letzten Monaten zunehmend positiver geworden ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben jedoch keine signifikanten Veränderungen gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sixt-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien in den letzten Wochen spiegeln insgesamt negative Meinungen wider, während neutrale Themen überwogen haben. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen daher als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ist die Akite von Sixt nach Ansicht der Redaktion bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet.