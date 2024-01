Sixt VZ Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die technische Analyse der Sixt-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 99,52 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 93,15 EUR gehandelt wird, was einem Abstand von -6,4 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 94,21 EUR, was einer Differenz von -1,13 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Daraus resultiert insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Sixt-Aktie beträgt derzeit 40,38, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation vorliegt. Auch bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Dividendenrendite der Sixt-Aktie beträgt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 4,75 Prozent, was 1,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,09 Prozent in der Branche "Straße und Schiene" liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Sixt-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Jahresperformance der Sixt-Aktie mit einer Rendite von -1,7 Prozent mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Straße und Schiene"-Branche von 6,4 Prozent liegt die Sixt-Aktie mit 8,09 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.