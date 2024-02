Sixt VZ Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Sixt in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, hauptsächlich von privaten Nutzern. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten beiden Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Es wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "schlecht" einzustufen ist.

Die technische Analyse betrachtet ebenfalls die Entwicklung von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der Relative Strength Index (RSI) für Sixt liegt derzeit bei 72,27, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt und somit die Einstufung "schlecht" erhält. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 64, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "neutral" vorgenommen. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung als "schlecht".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Straße und Schiene) ist Sixt aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 5,14, was einem Abstand von 76 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,37 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Sixt derzeit als "schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 97,67 EUR, während der Kurs der Aktie bei 85,9 EUR liegt, was einer Abweichung von -12,05 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 93,04 EUR führt zu einer Abweichung von -7,67 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "schlecht".