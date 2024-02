Sixt VZ Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und alles dazwischen als neutral. Der RSI der Sixt wird bei einem Niveau von 80 als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, zeigt mit einem Wert von 61,78 eine "Neutral"-Einschätzung auf. Insgesamt wird die Bewertung daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Dividendenverhältnis der Sixt beträgt derzeit 4, was zu einer negativen Differenz von -1,46 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" führt. Die Dividendenpolitik erhält daher von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Bereich der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Sixt-Aktie beträgt der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt aktuell 97,42 EUR, was einem deutlichen Abweichung von -12,95 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 84,8 EUR entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 92,74 EUR und einer Abweichung von -8,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. In Summe erhält die Sixt somit basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend positiv war, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war höher als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sixt-Aktie daher ein "Gut"-Rating.